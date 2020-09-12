Россия вошла в тройку главных экспортёров картофеля на Украину

Украина предпринимает экстренные меры для борьбы с дефицитом картофеля в стране. В январе-августе 2020 года импорт этой продукции вырос сразу в шесть раз в сравнении с прошлым периодом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует отчёт Государственной таможенной службы Украины.

Так, за восемь месяцев 2020 года Украина импортировала картофеля на 51,27 миллионов долларов. В предыдущем году – на 8,5 миллионов.

На первом месте среди стран-экспортёров традиционно оказалась Белоруссия (21,42 млн долл.). Затем следуют Нидерланды (11,97 млн долл.), Россия (7,23 млн долл.), Египет (2,81 млн долл.) и Бельгия (2,76 млн долл.).

Напомним, ранее в Киеве заявили, что варварское отношение на Украине к землям сельскохозназначения привело к эррозии плодородных почв. К этому добавилась небывалая засуха. Как следствие, Украина утрачивает позиции зернового экспортёра.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.20

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