Украина на четверть сократила экспорт продовольствия

Украина вновь демонстрирует отрицательное сальдо в торговле с внешним миром. Общий экспорт товаров из «Незалежной» в январе 2021 года составил 3,928 млрд долларов, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Импорт увеличился на 2% до 4,213 млрд долларов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в последнем отчёте Таможенной службы Украины.
Между тем, экспорт продовольствия обрушился на 24% в сравнении с тем же периодом прошлого года – до 1,501 млрд долларов.
Невиданными темпами растёт импорт топливно-энергетических ресурсов – в январе он подскочил на 20%.
Как сообщал «Новый День», Украина стремительно утрачивает позиции зернового экспортёра. В тоже время Россия вошла в тройку главных поставщиков картофеля в «Незалежную».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 10.02.21
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