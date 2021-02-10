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Среда, 10 февраля 2021, 17:22 мск

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Украина на четверть сократила экспорт продовольствия

Украина вновь демонстрирует отрицательное сальдо в торговле с внешним миром. Общий экспорт товаров из «Незалежной» в январе 2021 года составил 3,928 млрд долларов, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Импорт увеличился на 2% до 4,213 млрд долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в последнем отчёте Таможенной службы Украины.

Между тем, экспорт продовольствия обрушился на 24% в сравнении с тем же периодом прошлого года – до 1,501 млрд долларов.

Невиданными темпами растёт импорт топливно-энергетических ресурсов – в январе он подскочил на 20%.

Как сообщал «Новый День», Украина стремительно утрачивает позиции зернового экспортёра. В тоже время Россия вошла в тройку главных поставщиков картофеля в «Незалежную».


Симферополь, Валентин Карамазов


Симферополь. Другие новости 10.02.21

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