Польша в три раза увеличила поставки российского газа на Украину

Объём экспорта газа из Польши на Украину вырос с 0,33 млрд кубометров в 2019 году до 0,95 млрд кубометров в 2020.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель руководителя польской нефтегазовой компании PGNiG по торговым вопросам Ярослав Врубель.

«Мы отмечаем существенный рост экспорта газа на Украину», – цитирует Врубеля ТАСС.

Он добавил, что Украина является для польской компании перспективным и стратегически важным партнёром.

Напомним, в январе 2020 года Киев заключил договор на «виртуальный реверс», по которому Варшава обязалась продать Украине российский газ, идущий транзитом по украинской трубе из России в Польшу.

В Киеве тогда заявили, что условия подписанного в декабре 2019 года транзитного договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» позволяют украинской стороне такие операции.

«Уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», – написал у себя в Фейсбуке глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Украина сможет «импортировать» из Польши, а, на самом деле, – отбирать из транзитного газопровода до 2 млн кубометров российского газа в сутки.

«Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9-2)», – объяснил Макогон.

По его словам, Украина может отбирать весь объём газа «идущего в Польшу».

Симферополь, Валентин Карамазов

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