В украинских ПХГ быстро сокращаются объёмы газа на фоне прекращения поставок из ЕС

Польша, Венгрия и Словакия прекратили поставки газа из своих запасов на Украину в связи с похолоданием в Европе и ростом цен на голубое топливо.
Чтобы покрыть дефицит, Украина вынуждена отбирать газ из своих подземных хранилищ. Объём газа в 12 украинских ПХГ уже сократился с 31 млрд куб. м. до 24,816 млрд куб. м.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом собщили в пресс-службе ООО «Оператор ГТС Украины».
Отмечается, что только за один день 18 декабря было отобрано 87,48 млн. куб. м газа.
Между тем, ещё в ноябре Польша отправляла на Украину значительные объёмы газа, которые получала от России.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 21.12.20
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