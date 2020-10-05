Украина уже потеряла 40% объёмов транзита российского газа

Украинская ГТС за девять месяцев 2020 года прокачала в Европу 81% от предусмотренных контрактом с «Газпромом» объёмов газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

При этом в сообщении уточняется, что российская компания оплатила 100% контрактного объёма транзита.

«Газпром» полностью рассчитался за весь объем забронированных мощностей, из которых использовал только 81%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и эффективно обеспечивает бесперебойность транспортировки газа в европейские страны», – приводит текст заявления ТАСС.

Вместе с тем, в целом объём транзита российского газа через Украину в Европу в сравнении с предыдущими годами упал на 40% из-за обходных газопроводов, отмечают в ОГТСУ.

Как сообщал «Новый День», накануне нового года в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по транзиту газа сторонам удалось найти компромисс и выработать решение, «удовлетворяющее всех».

В рамках достигнутых договоренностей «Газпром» подписал с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины.

Минимальный объем прокачки газа составил 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в период 2021-2024 годов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.20

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