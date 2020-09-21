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Вторник, 22 сентября 2020, 02:35 мск

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Газпром наращивает транзит газа через Украину

Фото: reform.energy

Российский «Газпром» заказал дополнительные мощности на прокачку газа в Европу через ГТС Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в НАК «Нафтогаз Украины».

В украинской компании утверждают, что заказанные объёмы превышают оговорённые в контракте и будут оплачены «дополнительно».

«НАК «Нафтогаз Украины» сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному транзитному договору», – приводит ТАСС перевод текста сообщения.

Отмечается, что аукцион по распределению мощностей прошёл впервые и состоялся на платформах в Венгрии и Польше.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.09.20

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