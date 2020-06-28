Венгрия решила подсоединиться к «Турецкому потоку», идущему через Сербию

Будапешт и Белград договорились о строительстве сербско-венгерского газопровода-интерконнектора, который станет ответвлением от магистрального газопровода «Турецкий поток», проходящего через Сербию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Оператор газотранспортной системы Венгрии (FGSZ).

«FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том, что венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития. План включает строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год», – говорится в релизе компании.

Ввод газопровода в действие намечен на 1 октября 2021 года. По словам экспертов, таким образом, Венгрия обретёт ещё большую независимость от украинского транзита.

Напомним, «Турецкий поток» в Сербии выйдет на полную мощность в конце 2020 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.06.20

Зеленский в день украинской конституции обстрелял Донбасс и призвал граждан надеть маски. / В Крыму снова вспышка коронавируса: установлен очередной максимум выявляемости. / «Из ничего не бывает что-то» – в Киеве поставили крест на Зеленском. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»