Транзит российского газа через Украину сократился на 45% за полгода

Россия почти вдвое сократила транзит газа в Европу через Украину в сравнении с первым полугодием 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Оператор ГТС Украны» (ОГТСУ).

«За шесть месяцев 2020 «Оператор ГТС Украины» протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой (с «Газпромом»). Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года (45,1 млрд куб. м)», – приводит ТАСС текст сообщения.

В ГТСУ утверждают, что «Газпром» полностью оплатил транзит, исходя из условий договора (32,5 млрд кубометров прокачки за полгода).

«С начала года «Газпром» полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки, и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны», – заявляют в компании.

Как сообщал «Новый День», накануне нового года в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по транзиту газа сторонам удалось найти компромисс и выработать решение, «удовлетворяющее всех».

В рамках достигнутых договоренностей «Газпром» подписал с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины.

Минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в период 2021-2024 годов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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