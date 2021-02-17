Евросоюз пожертвует украинской ГТС ради собственной энергобезопасности – киевский эксперт

Жёсткая политическая конфронтация с Москвой не помешает Евросоюзу продолжить тесное взаимодействие с Россией в энергетической сфере, в том числе, в вопросах бесперебойных поставок природного газа.

В связи с этим вряд ли стоит сомневаться, что достройка «Северного потока – 2» состоится уже в этом году, а Украине следует готовиться к демонтажу своей газотранспортной системы, так как поддержание её функционирования бессмысленно без российского транзита.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Не стоит забывать, когда мы анализируем события, что в свое время Советский Союз был и в более жестких условиях с Западом, в эпоху «холодной войны», но трубопроводы строились и газом торговали всегда. Бизнес бизнесом, а мировая революция когда-нибудь потом будет...

Поэтому мы не знаем, что там происходит, но думаю, что «Северный поток – 2» в этом году достроят. Это чревато нам дальнейшей потерей транзита. Мы уже потеряли в прошлом году треть транзита. С 90 млрд кубометров на 60 и где-то на миллиард долларов потеряли прибыль. В этом году у нас 45 млрд кубометров газа мы можем перекачивать, и у нас будет дальше падать прибыль. То есть, для нас это большой риск…

Мы стоим на пороге потери газотранспортной системы, если мы потеряем транзитную составляющую, у нас останется только функция хранения европейского газа, в лучшем случае. Мы в итоге потеряем газотранспортную магистраль», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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