Европа всерьёз озаботилась безопасностью украинских АЭС

Европа переводит уже третий валютный транш Киеву для исполнения программы повышения безопасности украинских АЭС, принятой под давлением ЕС ещё в 2011 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередное поступление в €100 млн пришло от Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

«Кредитное соглашение на €300 млн на реализацию этой программы вступило в силу в конце мая 2015 года. Принимая во внимание соглашение со вторым кредитором программы – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), общая сумма кредита составила €600 млн, и это самый большой в истории украинской энергетики кредит от европейских институций», – сообщает пресс-служба украинской госкомпании «Энергоатом».

Программа безопасности была принята по итогам стресс-тестов в 2011 году. Именно тогда в Европе проявили крайнюю озабоченность.

Кроме предоставления кредитов, Евросоюз даже готов покупать электроэнергию украинских АЭС, чтобы вырученные деньги направлялись на исполнение программы безопасности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.07.20

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