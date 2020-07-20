Израильский эксперт рассказал о первых целях России на Украине в случае конфликта

Независимо от формы военного конфликта, который может произойти между Украиной и Россией, Москва, в первую очередь, должна озаботиться исключением инцидентов на украинских ядерных объектах, в частности, четырёх крупных АЭС – Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской и Запорожской.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире израильского телеканала Iton-TV заявил руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

По его словам, если возникнет реальная угроза боевых действий на территории Украины, то немедленный захват АЭС – прямая обязанность и ответственность России.

«Я приведу такой пример, когда шла речь о возможности военного столкновения между Пакистаном и Индией, американцы подготовили операцию по немедленному захвату всех объектов ядерных Пакистана, чтобы, не дай Бог, что-то не вышло из-под контроля. Я думаю, в данном случае это тоже будет сделано, правда, это уже будет не забота американцев, это прямая и непосредственная ответственность России.

Что бы ни было, Россия должна обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине, независимо от того, какая будет форма конфликта и что произойдет, потому что кроме как Россию, это никого не интересует», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кедми.

Крым. Другие новости 21.07.20

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