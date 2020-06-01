Неуправляемость Украины достигла апогея – израильский эксперт

На Украине царит анархия, а власти страны подчиняются даже не напрямую официальным правительствам Запада, а различным политическим группировкам из США и Европы, которые действуют исключительно в своих корыстных интересах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

«Ничто на Украине не управляется ни украинским народом, ни даже Америкой. Ни экономика, ни судопроизводство, ни военные объекты – ничего. Часть военных объектов находится под властью местных военных командиров или тех или иных организаций или лиц...

Украина абсолютно неуправляемое и неконтролируемое государство. Власть Зеленского даже не условная, он ничего не может сделать, и не только он, но и правительство Украины.

Потому что можно делать только то, на что вы получаете разрешение и указание. Последний пример – это позор грузинского народа, и уже на Украине дважды. Зеленский назначил на пост Михаила Саакашвили по указанию кого-то из США, даже не американских властей.

Разного рода политические авантюристы в своих интересах играют на украинском поле и делают что хотят, назначают кого хотят... Украина сегодня это – Гуляй-поле, где если кто-то, что-то хочет ухватить – делает это», – констатирует Кедми.

Однако главная опасность, по его словам, это ситуация в Донбассе, которая также не управляется киевским режимом.

«Это может привести к обострению военного конфликта. Завтра какой-то очумелый товарищ решит открыть огонь по тем или иным объектам на территории республик Донбасса. И начнётся военный конфликт.

В чём особенность Украины? Те, кто играет на украинском поле, не будут вмешивается и воевать за Украину, вкладывать свои деньги или силы. И если начнётся военный конфликт, они все будут кричать, но никто не придёт на помощь Украине – ни те, кто её втянули в этот военный конфликт, ни те, кого они спровоцировали. И вот это должны понимать на Украине.

Расплачиваться за это будут жители Украины, за любую авантюру, в которую её втянут хозяева, а хозяев слишком много, слишком они безответственны. Так же как это было, и куда втянули Украину в 2014 году. Сегодня ситуация намного хуже», – приводит «ПолитНавигатор» слова израильского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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