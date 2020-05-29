Украина расплатилась американскими гарантиями за свои евробонды

Минфин Украины погасил под гарантии США выпущенные в 2015 году еврооблигации внешней государственной ссуды.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сумма погашения составляет $1 млрд.

«Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года», – говорится в сообщении украинского минфина.

Организаторами выпуска выступали финансовые организации Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Погашение евробондов 2016 года выпуска планируется в 2021 году, обещают введомстве.

Займы 2016 года брались для спасения малоимущих слоёв населения под обязательство перед Западом резкого повышения внутренних тарифов на газ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.05.20

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