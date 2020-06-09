Ситуация на Украине намного хуже, чем накануне революции 1917 года – экс-министр

Украина разлетается по швам и катится в пропасть. Ситуация в стране сравнима с текущим положением дел в Сомали и уже намного хуже, чем была накануне Октябрьской революции в прошлом веке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта Украины при Викторе Ющенко, бывший глава Запорожской области, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

«Мы сами (Украина) выбрали себе игру, мы сами пишем какие-то программы, в которые никто не верит, которые нереальны. Страна разлетается по швам, страна катится в пропасть. Мне казалось раньше, что (пришёл) 17-й год накануне Октябрьской революции, а мне кажется, что сейчас это уже намного хуже.

В одном я уверен, что до осени, дай Бог, дотянуть – и нас ждут огромные катаклизмы. Потому что дебет с кредитом не сходится и все, чему меня учили по курсу «Основы государства и права», – уже не существует. Мы радуемся чужим неудачам, мы стали смешными.

Мы кричим при первой же возможности: «А видите, у русских коронавирус, какие количества». А не говорят о том, что сегодня Москва, к примеру, сняла все ограничения. А лучше пусть посмотрят на рост цифр на оборону, на социальные вопросы – и там, и в Белоруссии.

Мы превратились в какое-то Сомали. В котором пока еще только местами стреляют, где полицейские могут порой творить беспредел, – и нет оценки, нет приговора. Самое страшное, что у нас уже нет правил, что мы – дешевый заложник в чужой игре», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского экс-чиновника и депутата.

Симферополь, Валентин Карамазов

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