Граждане Украины весьма противоречиво думают о настоящем и будущем страны и о «победе над Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с наводящими вопросами к украинцам обращался по телефону Киевский международный институт социологии (КМИС).

Так, 46,1% опрошенных против 40,8% считают, что Украину ждёт развал и раскол. Вместе с тем, 47,3% против 46% согласились с предложенным социологами вариантом, что «Украина, может медленно, но развивается и превращается в современную страну».

Только 37,2% согласились, что Украина «победит Россию» в обозримой перспективе. Однако на уточняющий вопрос социологов об исходе сражения с «агрессором» в отдалённом будущем, уверенность в «победе» над Москвой подросла до 50,5% против 10%.

При этом 48,8% против 35,1% опрошенных выступили за скорейшие прямые переговоры с Россией и ЛДНР ради прекращения войны в Донбассе и предотвращения распада Украины.

Между тем, накануне стало известно, что вооружённые силы Украины стягивают на границу с ЛДНР тяжёлые вооружения, в том числе гаубицы и танки, для прикрытия и ведения активных боевых действий.



Симферополь, Валентин Карамазов

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