«Для активных боевых действий»: Зеленский стягивает войска в Донбасс

Вооружённые силы Украины стягивают на границу с ЛДНР тяжёлые вооружения, в том числе гаубицы и танки, для прикрытия и ведения активных боевых действий.

Гаубицы 2С7 «Пион», гаубицы Д-20, до 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 БТР и БМП, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), миноукладчики, военные грузовики и автомобили скорой помощи прибыли на железнодорожных платформах в Донецкую область на станции Зачатовка, Покровск и Хлебодаровка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ сообщил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

«Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий», – приводит слова Лукашевича РИА Новости.

Напомним, администрация Зеленского намерена внести в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации и принудить депутатов принять его как можно скорее.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.06.20

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