«Неотложная мобилизация»: на Украине ожидают массового бегства мужчин за границу

Администрация Зеленского намерена внести в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации и принудить депутатов принять его как можно скорее.

В связи с этим эксперты прогнозируют массовое бегство мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил журналист и общественный деятель Руслан Коцаба.

«Представьте себе абсурдность, когда, скорее всего, примут в течение недели законопроект как неотложный, как они любят иногда принимать ночью законы.

Таким образом, любая мать, которая имеет сыновей, желая, чтобы сыновья не шли на мясорубку, а я считаю недопустимым военный способ решения экономических проблем, понимая, что каждая война – это экономика...

Я думаю, что таким способом господин Зеленский полностью себя дискредитировал, как только откроют границы, украинские матери захотят, чтобы их сыновья остались в живых, и попросят их покинуть страну.

Матери скажут: «сыночек уезжай хоть куда-то, но ты должен выжить», мы знаем, что сейчас практически не осталось желающих служить срочную службу, сейчас практически не выполняется уже третий год подряд план по набору рекрутов», – приводит «ПолитНавигатор» слова Коцабы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.06.20

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