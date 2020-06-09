«Воинственная неадекватность»: Зеленский сам назначил «представителей» от ЛДНР и отправил их в Минск

Активные противники ЛДНР, перебравшиеся из Донбасса в Киев, официально назначены Владимиром Зеленским в трёхстороннюю контактную группу в Минске. Отныне они станут консультативным посредническим звеном между представителями донецких республик и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с точки зрения Киева, именно эти люди будут «фильтровать» на переговорах все предложения от делегаций ДНР и ЛНР и выражать, таким образом, «мнение Донбасса».

Особую скандальность этой инициативе придаёт тот факт, что назначенцы Зеленского – бежавшие из Донбасса в Киев украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш – являются активными противниками Минских соглашений и любых переговоров с ЛДНР. Кроме того, по мнению многих украинских экспертов, Казанский и Гармаш отметились публикациями, разжигающими национальную ненависть и вражду.

В связи с этим известный украинский блогер Анатолий Шарий предложил Донецку и Луганску отказаться от любых переговоров с Киевом, пока Украина не отзовёт одиозных журналистов и не извинится.

«Начиная с 9 июня украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут консультировать представители ОРДЛО (ЛДНР – прим. «НД») – Денис Казанский и Сергей Гармаш.

Напомню – Казанский это то ***, что регулярно оскорбляло жителей Донбасса, разжигало и выдумывало фейки о них.

Один из сотен ярких и безумных фейков – о (украинском) солдате, которого сепаратисты ради смеха повесили на провода.

Воинственная неадекватность новой власти зашкаливает. Или это намеренное желание унизить ту сторону?

Я на месте «той стороны» отказался бы от любых переговоров до вывода этих «консультантов» из ТКГ и извинений», – написал Шарий у себя в Фейсбуке.

Симферополь, Валентин Карамазов

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