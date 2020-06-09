Путин и Меркель констатировали провал мирного урегулирования в Донбассе

Между лидерами России и Германии состоялся телефонный разговор по инициативе немецкой стороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили положение на Украине, в Ливии и ситуацию в борьбе с коронавирусом.

В частности, Владимир Путин и Ангела Меркель пришли к единому мнению об отстутствии прогресса при реализации сторонами конфликта пунктов Минских соглашений 2015 года и парижского меморандума «нормандской четвёрки» декабря прошлого года.

«Продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта. Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 года», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что президент РФ подчеркнул важность прямого диалога Киев с Донбассом, без которого невозможно говорить о прогрессе в деле урегулирования конфликта.

Напомним, Киев настаивает на проведении очередной встречи в «нормандском формате», однако в Москве ответили, что до выполнения Украиной всех пунктов парижского меморандума, такая встреча бессмысленна.

Симферополь, Валентин Карамазов

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