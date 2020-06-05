Зеленский больше не дождётся никаких авансов от Путина – украинский политолог

Кремль до поры шёл навстречу новому президенту Украины, помогая Владимиру Зеленскому, кроме электорального, набрать ещё и политический вес в стране, чтобы ему было легче развернуть в сторону нормализации украино-российские отношения.

С этой целью Владимир Путин соглашался на широкий обмен пленными и на организацию встречи в «нормандском формате» на высшем уровне. Однако Зеленский обманул ожидания российского президента и больше не получит от него никаких авансов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник экс-президента Виктора Ющенко, известный на Украине политолог Вадим Карасёв.

«Россия больше не пойдёт на обмен пленными. Это же она подыгрывала Зеленскому. Он же говорил, что убедил, что он хочет мир – ну да, поверили, проголосовали, и поэтому подыгрывали с этим обменом пленными и с этими миссиями Суркова, потом Козака. А увидели, что нет», – отметил политолог.

По его мнению, теперь у теряющей рейтинги команды Зеленского большие проблемы перед местными выборами.

«Поэтому надо маневрировать, показывать, что «мы тоже боремся за мир, но у нас ничего не получается». Может быть, они надеются, что Меркель договорится (с Путиным) о новом «нормандском формате». Тогда бы, конечно, перед выборами показать, что встретились в «нормандском формате», опять посмотрели в глаза Путину, поговорили с ним, о чем-то договорились, и это «хороший задел» на выборы. Но я думаю, Россия больше не пойдет на эти авансы. Авансы больше выдавать не будет», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.06.20

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