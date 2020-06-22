Зеленский не знает – верить или не верить Путину

Президенту Украины не хватает времени, чтобы определиться, можно или нет доверять президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в интервью канадской газете «Globe and Mail».
Зеленский посетовал на недостаток прямого общения с российским лидером. Несколько телефонных бесед, состоявшихся ранее, и переговоры в Париже в декабре прошлого года проходили в «очень запутанных и сложных» условиях, поэтому украинский президент ещё не успел составить собственное мнение о президенте РФ.
«У меня не было времени решить, верить или не верить Владимиру Путину», – заявил он.
При этом украинский президент отметил как позитивный момент состоявшийся обмен пленными, который, по его мнению, приведёт к дальнейшим «победам» и даже «возвращению территорий».
«Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий», – рассуждает Зеленский.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 22.06.20
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