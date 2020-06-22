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Понедельник, 22 июня 2020, 13:51 мск

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Зеленский не знает – верить или не верить Путину

Фото: dialog.ua

Президенту Украины не хватает времени, чтобы определиться, можно или нет доверять президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в интервью канадской газете «Globe and Mail».

Зеленский посетовал на недостаток прямого общения с российским лидером. Несколько телефонных бесед, состоявшихся ранее, и переговоры в Париже в декабре прошлого года проходили в «очень запутанных и сложных» условиях, поэтому украинский президент ещё не успел составить собственное мнение о президенте РФ.

«У меня не было времени решить, верить или не верить Владимиру Путину», – заявил он.

При этом украинский президент отметил как позитивный момент состоявшийся обмен пленными, который, по его мнению, приведёт к дальнейшим «победам» и даже «возвращению территорий».

«Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий», – рассуждает Зеленский.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.06.20

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