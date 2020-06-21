Никуда не денутся: Путин заявил о неизбежности визита украинского руководства в Москву

Рано или поздно глава украинского государства, кто бы им ни был, приедет с визитом в столицу России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о такой возможности в будущем.

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдёт, вопрос – когда. Но мы подождём», – приводит ТАСС слова президента.

Отметим, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не приглашён на парад Победы 24 июня в Москве.

Напомним, Зеленский, находясь с визитом в Польше, обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста.

«Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа», – отметил Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.06.20

В Киеве не могут назвать точное количество человек под завалами взорвавшегося дома. / МЧС и МВД Украины называют теракт одной из причин взрыва в киевской многоэтажке. / В Крыму расходятся официальные данные по зараженным Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»