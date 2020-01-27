Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский союз в причастности к развязыванию Второй мировой войны, которая привела к геноциду еврейского народа.

Как передаёт корреспондент РИА "Новый День», об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста»,– заявил Зеленский, намекая на совестко-германский пакт о ненападении 1939 года.

На Мюнхенский сговор европейских государств и Германии 1938 года президент Украины намекать отказался.

Президент Украины прибыл в Польшу на мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения Красной армией концентрационного лагеря Аушвиц в Освенциме. Впрочем, Красную армию ни Анджей Дуда, ни Зеленский ни разу не упомянули.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стратегия Москвы на налаживание связей с Киевом не изменится, несмотря на то, что сегодняшние отношения Украины и России противоречат всей многолетней истории взаимоотношений двух народов.

Ранее Песков поведал об установившемся между Путиным и Зеленским «эффективном» контакте.

Крым. Другие новости 28.01.20

КС Украины отказался рассматривать особый статус и амнистию для Донбасса. / В Крыму арестовали депутата-единоросса, близкого к республиканскому топ-менеджменту. / PR-акция Медведчука в «защиту русского языка» завершилась националистической оргией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»