Киев: Зеленский поздравил Путина с Новым годом, руководствуясь исключительно дипломатическим расчётом

В команде Зеленского решили ответить на многочисленные обвинения украинских националистов в связи с поздравлением президентом «Незалежной» российского лидера в телефонном разговоре накануне Нового года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что в поздравлении Зеленского не было никакой искренности, рассказал в интервью «Радио свобода» вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Отвечая на вопрос журналиста, Кулеба заверил украинцев, что «акт приветствия» Путина со стороны Зеленского был лишь «дипломатическим манёвром».

По его мнению, все шаги президента Украины, которые внешне выглядят как «шаги навстречу Путину», делаются с целью направить «минский процесс» в выгодное Киеву русло.

Отметим, что предновогодний телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны.

«Я думаю, что если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи... Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения... В сторону урегулирования. До примирения очень далеко еще. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией, – то акт приветствия является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать», – заявил Кулеба.

Напомним, Киев не оставляет попыток пересмотреть подписанные всеми сторонами Минские соглашения. В частности, Украина требует отдать ей контроль над границей до выборов в Донбассе и отказывается вносить в конституцию закон об особом статусе ЛДНР.

Между тем, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что между Зеленским и Путиным налажены весьма «эффективные» контакты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.01.20

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