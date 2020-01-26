Песков заявил об установившемся между Путиным и Зеленским «эффективном» контакте

В Москве сочли последний обмен пленными между ЛДНР и Украиной достаточным основанием для оптимизма – как в процессе урегулирования конфликта в Донбассе, так и в установлении рабочих отношений между Путиным и Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что контакт двух президентов установлен и развивается, заявил пресс-секретарь российкого лидера Дмитрий Песков.

«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события», – цитируют Пескова «Вести.Ру».

«Сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным, это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс», – добавил пресс-секретарь Путина.

Отметим, что в последние дни украинская армия усилила обстрелы Донецка и других населённых пунктов ДНР и ЛДНР.

Недавно по приказу командира украинской бригады на передовую прибыла группа снайперов, которая открыла огонь по позициям ДНР. Среди военнослужащих народной республики есть раненные и один погибший.

Между тем, недавно депутаты французского парламента заявили, что кроме обмена с Донбассом ограниченным числом пленных, президент Украины Владимир Зеленский не предпринял никаких конкретных шагов и не выступил ни с одной законодательной инициативой по реализации Минских соглашений после прошедшего саммита «нормандской четвёрки».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.01.20

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