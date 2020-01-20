Киев снова угробил своих военных в Донбассе и намерен жаловаться

Жёсткий ответ подразделений ЛДНР на усиление обстрелов с украинской стороны вызвал истерику в Киеве.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередная военная провокация вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой обернулась убитыми и раненными среди военнослужащих «Незалежной».
Киев, как водится, поспешил обвинить ЛДНР и Москву в нарушении Минских соглашений и намекнул на бессмысленность подписанных договорённостей.
«Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще? Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов», – заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ и министром по иностранным делам и делам Европы.
Министр пообещал срочно «поднять вопрос» перед членами «нормандской четвёрки».
Накануне украинская армия в результате ответного огня ЛДНР потеряла двух военных убитыми и десять – раненными.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 21.01.20
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