Киев снова угробил своих военных в Донбассе и намерен жаловаться

Жёсткий ответ подразделений ЛДНР на усиление обстрелов с украинской стороны вызвал истерику в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередная военная провокация вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой обернулась убитыми и раненными среди военнослужащих «Незалежной».

Киев, как водится, поспешил обвинить ЛДНР и Москву в нарушении Минских соглашений и намекнул на бессмысленность подписанных договорённостей.

«Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще? Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов», – заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ и министром по иностранным делам и делам Европы.

Министр пообещал срочно «поднять вопрос» перед членами «нормандской четвёрки».

Накануне украинская армия в результате ответного огня ЛДНР потеряла двух военных убитыми и десять – раненными.

Симферополь, Валентин Карамазов

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