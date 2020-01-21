В ДНР пообещали украинской армии «тотальное усмирение»

Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится тотальным усмирением её вооружённых сил.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Напомним, сегодня заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос допустил применение Украиной военной силы в отношении Донбасса.

«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением.

Нам давно известны эти планы по зачистке и геноциду Донбасса. Странным и непонятным образом подобные планы и действия «Исламского государства» (запрещено в РФ) оцениваются мировым сообществом как радикализм и терроризм, однако украинское государство до сих пор считается рукопожатым в так вызываемом «цивилизованном» мире Запада», – цитирует Бердичевского РИА Новости.

Напомним, накануне украинская армия в результате ответного огня со стороны ЛДНР потеряла двух военных убитыми и десять – раненными.

Симферополь, Валентин Карамазов

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