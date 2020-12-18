«Подняли голову» – Совбез Украины обеспокоен резким ростом пророссийских настроений в Харькове

Смерть от коронавирусной инфекции мэра Харькова Геннадия Кернеса, который до сих пор удерживал политическую стабильность в русскоязычном городе, вызвала резкую активизацию пророссийских сил.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-заместитель командующего АТО в Донбассе Сергей Кривонос.

По его словам, украинские националисты и «патриоты» в Харькове бьют тревогу и просят «защитить их от Русского мира».

«Проукраинский слой, который есть в Харькове, он обеспокоен ростом колебаний в сторону России, поднятием голов пророссийских сил. Они обеспокоены тем, что будет дальше, сможет ли государство их защитить.

У меня большое количество друзей и коллег, которые живут в Харькове – они обеспокоены, чтобы государство не потеряло свои позиции Украины в Харькове», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Замсекретаря СНБО Украины пообещал «удержать ситуацию» в Харькове и применить «все силы и средства, имеющиеся встране».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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