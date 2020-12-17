В Харькове объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной недавно избранного мэра города

Горсовет Харькова объявил трёхдневный траур в связи со смертью градоначальника Геннадия Кернеса. Он скончался накануне в немецкой клинике «Шарите» от осложнений после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», распоряжение об объявлении траура подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Напомним, 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия официально признала мэром Харькова Геннадия Кернеса. Согласно результатам выборов, Кернес набрал 60,34% голосов избирателей.

Сам Кернес заразился коронавирусом ещё в августе и находился на лечении в больнице «Шарите», что не помешало ему принять заочное участие в выборах и набрать большинство голосов.

Однако недавно состояние Кернеса серьёзно ухудшилось, в связи с чем у него отказали жизненно важные органы. Сегодня сын мэра сообщил о его смерти. Похороны мэра состоятся на следующей неделе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.12.20

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