Мэр Харькова умер от последствий перенесенного коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса. Как сообщил в Telegram бизнесмен и близкий друг политика Павел Фукс, у мэра остановилось сердце.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», – твиттнул он.

По данным Фукса, причиной смерти стали серьезные осложнения, связанные с жизненно важными системами организма.

Отметим, что в украинских СМИ информация о болезнях Кернеса фигурирует уже давно. В Середине сентября журналисты сообщали, что Кернес впал в кому. Но пресс-служба мэра опровергла данную информацию в довольно грубой форме.

В середине октября юрист Анатолий Родзинский, бывший соперник Кернеса на выборах в мэры Харькова, сообщил, что политик перенес инсульт и потерял способность говорить. В начале ноября появилась информация о том, что Кернес умер, однако пресс-служба ее опровергла.

Находясь на лечении, Кернес победил на выборах и переизбрался на должность мэра Харькова. Он набрал более 60% голосов избирателей, напоминает РБК.

Кернес находился в должности мэра Харькова на протяжении десяти лет. До этого работал секретарем харьковского городского совета. До прихода в политику занимался бизнесом. В частности, занимал пост президента акционерного общества «НПК-Холдинг», уточняет РБК.

Харьков, Елена Васильева

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