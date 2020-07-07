Совбез Украины заявил о грядущей информационной победе Москвы

Отсутствие «нормального» контента и коммерческая недоступность украинского телевещания для большинства простых граждан привело к полному доминированию российского телевизионного продукта во всех приграничных областях Украины. В таких условиях тотальная украинизация телевизионного вещания в стране не даёт никакого «нужного эффекта».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), генерал вооружённых сил Украины Сергей Кривонос.

«Что касается внутри страны – это отсутствие нормального бесплатного украиноязычного телевидения во многих областях Украины. Зато вдоль границ с РФ, в тех областях – пожалуйста, российские каналы, принимайте как хотите, бесплатно в любом количестве.

Это один из этапов российской гибридной войны, скажем так, мягкая экспансия, где со временем формирование точки зрения местного населения приведёт к тому, что Россия будет восприниматься только позитивно. К сожалению, со стороны Украины противодействия нет и нет понимания всей серьёзности», – приводит слова украинского генерала «ПолитНавигатор».

Отметим, что попытка команды президента Зеленского организовать «правильное» русскоязычное телевизионное вещание на Донбасс закончилась полным провалом. По словам украинских экспертов, новый пропагандистский телеканал в народных республиках попросту никто не смотрит.

Симферополь, Валентин Карамазов

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