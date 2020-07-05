Мэр Харькова заявил, что жители Крыма имели право на референдум

Жители Крыма в 2014 году имели право на референдум о выходе из состава Украины согласно конституции Автономной республики Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Крым никому не нужен был. Крымчане провели свой референдум, они имели право проводить референдум. Ну, согласно Конституции Крыма, так как это Автономная республика Крым, они имели право проводить», – сказал Кернес.

Вместе с тем, боясь юридической ответственности за свои слова, глава Харькова повторил, что Крым – это Украина.

«Я не буду давать никакой оценки, могу сказать только то, что я считаю, что Крым – это украинская территория», – добавил Кернес.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.07.20

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