Запорожье и Херсон совершенно не доверяют центральной власти в Киеве – украинский социолог

Население Запорожской и Херсонской областей в подавляющем большинстве не доверяет всем, без исключения, органам центральной власти Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава украинского Центра прикладных исследований Андрей Каракуц.

«В Запорожской области наибольшее недоверие к антикоррупционным органам, Верховной раде, Кабинету министров и достаточно высокий уровень недоверия к СМИ – «скорее не доверяют» 35 процентов, а «совсем не доверяют» – 24 процента.

В запорожском регионе достаточно плохая ситуация с экологией, как «плохую ситуацию» охарактеризовывают 34,4 процента респондентов, а как катастрофическую – 24,9 процента.

Также цифры оценки медицинских услуг красноречивые, респонденты считают, что медицинские услуги улучшились только в 0,4 процентах случаев, а «в целом ухудшилось» 25,6 процента и «значительно ухудшилось» – 21,3 процента...

В Херсонской области к органам власти и разным институтам, таким как Верховная рада, Кабинет министров, СБУ, прокуратура, суды и антикоррупционные органы стабильно очень низкий уровень доверия», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского социолога.

Напомним, сегодня замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил о резкой активизации пророссийских сил в Харькове.

Симферополь, Валентин Карамазов

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