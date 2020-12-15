Зеленскому в противостоянии с Путиным поможет только копьё – украинский генерал

Президент Украины как политик не в состоянии противостоять по вопросу Донбасса своему российскому коллеге Владимиру Путину, так как они находятся в совершенно разных «весовых категориях».

Поэтому единственный шанс для Зеленского несколько уравнять шансы в переговорах – это разговаривать с Путиным с позиции верховного главнокомандующего украинской армии, которая сегодня в силах – либо нанести непоправимый ущерб российским войскам, либо удерживать их на расстоянии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), генерал Сергей Кривонос.

«Вопрос, какой ценой (остановить войну в Донбассе). В чем здесь проблема? В восприятии себя как президента (Зеленским). Но я бы поменял точку зрения. Воспринимай себя не как президента, а как Верховного главнокомандующего. И воспринимай того, с кем ты хочешь договориться, не как президента, а как Верховного главнокомандующего...

Поэтому надо строить политику не с позиции – «давайте договоримся», а «давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать». А сейчас мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест – зайца и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии», – резюмировал украинский генерал.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.12.20

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