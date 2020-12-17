Путин забраковал Зеленского как мужчину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает мужества, чтобы выполнить свои обещания перед избирателями по прекращению войны в Донбассе, так как он боится агрессивного националистического меньшинства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент России Владимир Путин.

Впрочем, по словам Путина, в этом отношении Зеленский мало чем отличается от своих предшественников.

«Украинские власти приходили с лозунгом объединения страны. Но ничего не получается. Они, когда приходят, опираются на большинство избирателей. А когда попадают во власть, то начинают колебаться, оглядываться на националистические силы. Не хватает им мужества. Так происходит и сейчас», – заметил президент РФ.

Кроме того, Зеленский не выполняет соглашения, которые он подписал во время нормандского саммита в Париже, касающиеся разблокирования минского переговорного процесса по Донбассу.

«Мы когда встречались в Париже, то договорились. Но ничего не разблокировано, ничего не сделано в плане политического урегулирования. В Киеве говорят, что они не собираются Минские соглашения выполнять, хотят ихпересмотреть. А они подтверждены резолюцией совбеза ООН, то есть, приобрели силу международного закона. Так, в одностороннем порядке, ничего им пересмотреть не удастся», – предупредил Путин.

Напомним, Москва отказывается от очередной встречи в «нормандском формате», пока Киев не выполнит предыдущие договорённости.

Симферополь, Валентин Карамазов

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