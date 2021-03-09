«Я найду формат» – Зеленский готов стать Магомедом, чтобы «отдельно встретиться» с Путиным

Владимир Зеленский надеется на скорую встречу лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Однако, даже если она не состоится, президент Украины найдёт способ переговорить с каждым из глав государств, участвующих в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава «Незалежной» заявил в ходе пресс-конференции на форуме «Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм».

«В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате, не будет – я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки».

Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно», – уверяет Зеленский.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для очной встречи президентов России и Украины нет предпосылок, несмотря на неоднократные попытки Владимира Зеленского договориться о проведении переговоров с Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.03.21

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