«И привлечь Россию» – Зеленский призвал Байдена создать параллельный «нормандский формат» по Крыму

Украина будет настаивать на присоединении США к «нормандской четвёрке» (Россия, Германия, Франция, Украина) и создании параллельного формата по Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе интервью общественно-политической программе Axios заявил американским журналистам глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Я хотел, чтобы такой мощный мировой игрок, как США, повлиял на ситуацию в Донбассе. Не теоретически, не вне круга «нормандской четверки», а как одна из решающих миссий. Я действительно хотел бы привлечь президента Байдена в Нормандский формат. Я готов идти на всё, чтобы договориться с президентом Соединенных Штатов и с «нормандской четвёркой». Мне кажется, что это может усилить переговоры.

Я также говорил откровенно нашим европейским партнёрам: если это не будет работать («нормандский формат» – прим. «НД») и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с Нормандским форматом ещё один формат, где обязательно должны быть США и Россия.

Это параллельный кейс. Это не значит, что мы ставим крест на Нормандские формате. Но есть вопросы, которые в «Нормандии» не является повесткой и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом», – заявил президент Украины.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spiegel поделилось информацией о том, что Байден намерен решительно вмешаться в мирные переговоры «нормандской четвёрки» по Донбассу и опрокинуть логику и принципы, на которых до сих пор выстраивался процесс урегулирования.

По данным немецкой газеты, президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен разработали план, в соответствии с которым Берлин и Париж займут второстепенные роли, а с Москвой от имени Киева будет жёстко разговаривать Вашингтон.

Симферополь, Иван Капустин

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