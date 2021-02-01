«Попросим как следует надавить на Россию» – в Киеве анонсировали разговор Зеленского с Байденом

Президенты Украины и США проведут в ближайшее время телефонную беседу, во время которой, в первую очередь, пойдёт речь об ужесточении американского давления на Россию и «мощном противодействии» Москве в Чёрном море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Интер» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Разговор будет, в первую очередь, о поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, разговор будет о развитии реформ в Украине, и разговор также будет о нашем регионе – о черноморском регионе, о Центральной Европе и том, как США и Украина могут совместно этот регион сделать более безопасным и более успешным», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кулебы.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spiegel поделилось информацией о том, что Байден намерен решительно вмешаться в мирные переговоры «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по Донбассу и опрокинуть логику и принципы, на которых до сих пор выстраивался процесс урегулирования.

По данным немецкой газеты, президент Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен разработали план, в соответствии с которым Берлин и Париж займут второстепенные роли, а с Москвой от имени Киева будет жёстко разговаривать Вашингтон.

Симферополь, Иван Капустин

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