Киев утратил надежду стать особым военным союзником США

Украина больше не ведёт переговоры о получении статуса особого военного союзника США, но Киев продолжит добиваться от Вашингтона получения Плана действий по вступлению в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

О том, что желание Киева получить статус особого союзника США оказалось «лишней» надеждой, выяснилось после разговора Кулебы с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По всей видимости, Вашингтон боится брать на себя прямые обязательства в случае украино-российского военного конфликта.

«Эта тема является предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах. У Украины есть четкая цель, и эта цель – полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить План действий, потому надо двигаться этим путем. Мы не отбрасываем возможности любых других статусов и форматов, если они действительно имеют добавочную стоимость, а заниматься фетишизацией разных статусов, просто «дайте очередной статус» – это лишнее», – заявил министр иностранных дел Украины.

Вместе с тем, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Киеву экономическую и военную помощь.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.02.21

«Обсудить войну в Европе» – Зеленский напрашивается в гости к Байдену. / Полупрозрачный мусор: Росприроднадзор выдал взаимоисключающие заключения по Балаклавской бухте. / «Нам страшно» – украинские медики не хотят прививаться вакциной Pfizer. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»