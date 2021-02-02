«Обсудить войну в Европе» – Зеленский напрашивается в гости к Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на приглашение в Белый Дом от Джо Байдена, чтобы поклястся ему в преданности, ознакомить Вашингтон со всеми просьбами Киева и обсудить участие Пентагона в завершении «войны в Европе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский рассказал американским журналистам в ходе интервью общественно-политической программе Axios.

«Я думаю, что обязательно буду приглашён президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму это приглашение. Я считаю, что у нас есть много, о чём не только можно поговорить, но и нужно многое сделать. Мне кажется, что некоторые изменения в мире будут на протяжении каденции президента Байдена очень положительные. Я бы очень хотел, чтобы мы смогли помочь ему в этом деле, а президент Байден помог Украине, которую он прекрасно знает. Уверен, что после нашей встречи это будет именно так.

И я думаю, что приглашение, наша встреча с президентом США – это символ и ответ на все те вопросы, которые были от вас с самого начала о том, чего ожидает Украина от Соединенных Штатов, воспринимают ли Соединенные Штаты Украину как партнера, мы выйдем на другой уровень наших отношений, смогут ли Соединенные Штаты помочь закончить войну в Европе», – заявил Зеленский.

Напомним, накануне в Киеве дождались, наконец, звонка из Вашингтона, но это оказался не Байден.

Симферополь, Валентин Карамазов

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