Президент Украины Владимир Зеленский не удержался, чтобы не припомнить обиду экс-президенту США Дональду Трампу за испытанные унижения после обнародования Госдепом содержания его телефонных бесед с американским лидером.

Как стало известно тогда из публичных распечаток, Зеленский откровенно заискивал перед Трампом и ругал руководство Германии и Франции за «недостаточную поддержку Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё недовольство экс-президентом США глава украинского государства подтвердил американским журналистам в ходе интервью общественно-политической программе Axios.

«Я вижу, вы несколько злы на президента Трампа. Возможно, немного?», – спросил Зеленского журналист.

«Немного», – злорадно усмехнувшись ответил президент Украины.

Стоит отметить, что у Зеленского и без этого были причины злиться на Трампа, которого мало интересовала «коррумпированная Украина».

СМИ сообщают, что полное интервью выйдет в воскресенье 31 января.

Симферополь, Валентин Карамазов

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