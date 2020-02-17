США отказались назначать на Украину спецпредставителя по Донбассу

Вашингтон отказался назначать в Киев своего спецпредставителя по Донбассу. Также не предусмотрена и отдельная должность для Украины, кроме посла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Радио «НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

«Насколько я знаю, (Госдеп) решил не искать замену (бывшему спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру), не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела», – сообщил экс-посол.

По словам Хербста, курировать украинское направление по мере необходимости будут исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер и его заместитель Джордж Кент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уговаривал госсекретаря США Майка Помпео назначить спецпредставителя США по Донбассу.

«Я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента.

Мы очень высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах. Благодарны и за вашу личную твердую и непреклонную позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма», – заявлял Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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