Решай с Путиным: Вашингтон отказался отвоёвывать для Зеленского Донбасс

США сделают всё, что могут для помощи Украине, и призывают присоединиться к мирному урегулированию в Донбассе Европу и остальной мир.

Однако, в конечном итоге, решить конфликт должны сами Украина и Россия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, находясь в Минске на переговорах с Александром Лукашенко, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Это как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Всё, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», – сказал Помпео.

Отметим, что ещё накануне, во время переговоров с Зеленским в Киеве, риторика Помпео отличалась крайней агрессивностью в адрес Москвы.

Как сообщал «Новый День», в разговоре с госсекретарём украинский президент уговаривал Вашингтон назначить спецпредставителя США по Донбассу.

«Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента.

Мы очень высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах. Благодарны и за вашу личную твердую и непреклонную позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма», – заявил Зеленский.

Между тем, судя по последнему высказыванию госсекретаря, Помпео лишь подтвердил позицию президента Трампа о невмешательстве США в конфликт на востоке Украины.

Напомним, во время встречи в Нью-Йорке в сентябре прошлого года Дональд Трамп дважды указал Владимиру Зеленскому на необходимость примирения с Россией.

В самом начале разговора с украинским президентом американкий лидер приветствовал обмен пленными между Москвой и Киевом и отметил, обращаясь к Зеленскому, – «у вас большой прогресс с Россией, продолжайте его и закончите это несчастье», имея в виду конфликт в Донбассе.

В конце встречи Трамп ещё раз обратился к Зеленскому с советом встречаться и договариваться с президентом России.

«Путин хотел был что-то сделать (для установления мира)... Я думаю, что вы и президент Путин могли бы собраться вместе и решить ваши проблемы. И я знаю, вы пытаетесь», – заявил президент США.

По мнению украинских экспертов, Трамп не собирается посредничать в конфликте на востоке Украины и присоединяться к «нормандскому формату».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.01.20

«Они все такие…» Керченские депутатши случайно запустили в Крыму трансфер власти (ФОТО). / В правительстве Крыма забыли, что разрешили вырубить тысячи деревьев и кустарников на дороге к легендарной горе Клементьева. / Вашингтон возложил на Москву ответственность за невыполнение Киевом Минских соглашений. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»