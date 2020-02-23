Белый дом в четвёртый раз призвал Зеленского помириться с Путиным

Примирение Украины и России принесёт стабильность для всего мира. США ждут, когда Зеленский и Путин поладят друг с другом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в беседе с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», – приводит ТАСС слова президента США.

Напомним, на днях президент России Владимир Путин заявил, что не хотел бы окончательно разочаровываться в договороспособности своего украинского коллеги и надеется, что шансы наладить отношения с Зеленским ещё остаются.

Однако в Офисе Зеленского ответили, что отказываются строить отношения с Россией на «геополитических амбициях отдельных лидеров».

Между тем, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделает всё, что может для помощи «Незалежной», однако, в конечном итоге, решить конфликт должны сами Украина и Россия.

«Это как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Всё, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», – сказал Помпео.

Отметим, что госсекретарь подтвердил прежнюю позицию президента Трампа о невмешательстве США в конфликт на востоке Украины.

Как сообщал «Новый День», во время встречи в Нью-Йорке в сентябре прошлого года Дональд Трамп дважды указал Владимиру Зеленскому на необходимость примирения с Россией.

В самом начале разговора с украинским президентом американкий лидер приветствовал обмен пленными между Москвой и Киевом и отметил, обращаясь к Зеленскому, – «у вас большой прогресс с Россией, продолжайте его и закончите это несчастье», имея в виду конфликт в Донбассе.

В конце встречи Трамп ещё раз обратился к Зеленскому с советом встречаться и договариваться с президентом России.

«Путин хотел бы что-то сделать (для установления мира)... Я думаю, что вы и президент Путин могли бы собраться вместе и решить ваши проблемы. И я знаю, вы пытаетесь», – заявил президент США.

Симферополь, Валентин Карамазов

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