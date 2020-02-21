Поведение Зеленского вызывает у Путина вопросы

Президент России Владимир Путин не хотел бы окончательно разочаровываться в договороспособности своего украинского коллеги.

Однако заявления Владимира Зеленского (сразу после встречи в «нормандском формате» в Париже в декабре прошлого года) о том, что он собирается пересмотреть достигнутые договорённости, – вызывают недоумение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент РФ заявил в интервью для ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Вместе с тем, российский лидер надеется, что шанс наладить отношения с Зеленским ещё остаётся.

«Надежда умирает последней, (шанс) есть», – ответил президент на соответсвующий вопрос ведущего.

«К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», – посетовал Путин.

Тем не менее, президент отметил успехи переговоров с Владимиром Зеленским по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.02.20

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