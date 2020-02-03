Путин, спасай: рейтинг Зеленского впервые обрушился ниже 40 процентов

Неуклонное падение рейтинга Владимира Зеленского, начавшееся в сентябре прошлого года, драматически ускорилось в январе 2020.

В декабре 2019 года наблюдался кратковременный рост популярности Зеленского по результатам «нормандского саммита» и транзитного договора по газу с Москвой.

Однако резкое обострение боевых действий в Донбассе, ухудшение экономической ситуации и внутриполитические скандалы вновь ударили по доверию главе государства со стороны избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что в конце января популярность украинского лидера опустилась впервые ниже 50%, следует из опроса, проведённого Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.

Кроме того, впервые свыше 20,5% процентов респондентов полностью перестали доверять Зеленскому. Скорее не доверяют – 18,8%. Стало больше и неопределившихся – 11,3%.

Как сообщал «Новый День», рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в ноябре прошлого года продемонстрировал ускоренное падение.

По данным социологов, рейтинг президента начал снижаться в самом начале октября, после сентябрьских, ещё довольно высоких значений.

Так, в сентябре позитивное отношение к президенту высказывали 72% опрошенных украинцев, в октябре – 66%, в начале ноября – 64%. Между тем, данные конца ноября показывали всего 52%.

В декабре, после соглашений с Путиным на «нормандском саммите» об обмене пленными между Киевом и ЛДНР, а также об отводе войск с линии фронта, рейтинг Владимира Зеленского резко вырос на ожиданиях мира в Донбассе и на некоторое время вернулся к 62%.

Однако бездействие Киева по выполнению декабрьских договорённостей в Париже вновь резко обрушило популярность президента Украины.

Между тем, по мнению украинских экспертов, Владимир Зеленский, обвинив СССР в развязывани Второй мировой войны и Холокоста во время недавнего визита в Польшу, нанёс сокрушительный удар установившимся было доверительным личным отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

Симферополь, Валентин Карамазов

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