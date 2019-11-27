Комедия движется к концу: рейтинг Зеленского демонстрирует признаки обвала

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в ноябре текущего года продемонстрировал ускоренное падение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

По данным социологов, рейтинг президента начал снижаться ещё в начале октября, после сентябрьских, ещё довольно высоких значений.

Согласно опросам, динамика рейтинга Зеленского за последние два месяца свидетельствует о том, что особенно резкое падение произошло именно в конце ноября.

Так, в сентябре позитивное отношение к президенту высказывали 72% опрошенных украинцев, в октябре – 66%, в начале ноября – 64%. Между тем, данные конца ноября показывают всего 52%.

Кроме того, выросло число негативно относящихся к Зеленскому украинцев – с 7% до 19%.

Число тех, кто одобряет деятельность президента, уменьшилось с начала ноября на 10% – с 64% до 54%.

Вместе с тем, на 13% (с 23% до 36%) выросло количество украинцев, которые не одобряют деятельность Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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