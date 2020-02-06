Надоел: Москва пошла в атаку на Зеленского – пока в ОБСЕ

Москва направила в Вену постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, где он жёстко раскритиковал Киев по всему комплексу российских претензий к Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обвинения Москвы постпред огласил постоянному совету ОБСЕ.

В первую очередь, Лукашевич обратил внимание европейцев на упорное нежелание Украины выполнять Минские соглашения.

«12 февраля этому базовому документу, который одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, исполнится пять лет. Ни один из его пунктов до сих пор полностью не реализован», – цитирует Лукашевича ТАСС.

По его словам, вместо этого Киев готовится к силовому варианту решения конфликта в Донбассе.

«В Киеве активизируют военные закупки из-за рубежа. На этом фоне украинские официальные лица заявляют о готовности к «силовому освобождению» Донбасса, а также своем нежелании обсуждать разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Неудивительна в этой связи слабая динамика по выполнению поручения «нормандского саммита» в Париже о согласовании трех дополнительных участков разведения к концу марта», – отметил постпред РФ.

Также Александр Лукашевич обвинил украинские власти в нарушении базовых прав человека на территории «Незалежной» и призвал ОБСЕ приступить к реальному мониторингу ситуации в этой сфере.

«Ресурсы миссии следует направить на интенсификацию мониторинга соблюдения прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, ситуации вокруг Украинской православной церкви, зажима свободы слова и попыток установления цензуры в СМИ. Наличие проблем в этих сферах неоднократно подтверждалось рядом международных институтов, в том числе ОБСЕ, а также неправительственными организациями.

Важно реагировать на сигналы, которые исходят от гражданского общества о нарушениях Киевом своих обязательств, деградации ситуации с правами человека на Украине в целом», – подчеркнул Лукашевич и потребовал от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в ближайшее время представить доклад о жертвах и разрушениях в Донбассе в результате действий украинской армии.

«Продолжают страдать люди. Ожидаем подготовки миссией тематического доклада о жертвах и разрушениях. Подобный отчет выпускался более двух лет назад. Эту практику необходимо возобновить. Публикация обобщенных сведений будет иметь важный сдерживающий эффект. Это был бы прямой вклад СММ в облегчение положения мирного населения», – заявил постпред России при ОБСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.02.20

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