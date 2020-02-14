Зеленский позвонил Путину обсудить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский провёл сегодня телефонный разговор со своим российским коллегой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает Офис украинского президента.

Отмечается, что стороны обсудили ход выполнения договорённостей по урегулированию в Донбассе, достигнутых на встрече «нормандской четвёрки» в Париже в декабре прошлого года.

«Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей», – говорится в опубликованном сообщении Офиса Зеленского.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказала обеспокоенность в связи с усилением обстрелов в Донбассе.

Меркель крайне озабочена как активизацией боевых действий по всей линии соприкосновения, так и полным остутствием комментариев официальных лиц Украины по этому поводу.

В тоже время замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев сорвал выполнение резолюции декабрьской 2019 года встречи «нормандской четвёрки».

По его словам, проведение назначенного на апрель очередного «нормандского саммита» уже не имеет смысла.

Как сообщал «Новый День», ранее Москва направила в Вену постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, где он жёстко раскритиковал Киев по всему комплексу российских претензий к Украине. Обвинения Москвы постпред огласил постоянному совету ОБСЕ.

В первую очередь, Лукашевич обратил внимание европейцев на упорное нежелание Украины выполнять Минские соглашения.

Между тем, накануне Российская Федерация запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности ООН в связи с невыполнением Украиной Минских соглашений, которым исполняется уже пять лет.

В свою очередь, Украина поспешила инициировать на 20 февраля заседание Генеральной ассамблеи ООН «по ситуации на временно оккупированных территориях».

Отметим также, что генеральный серкетарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины выдвигает много инициатив по урегулированию конфликта на востоке страны, однако призвал Владимира Зеленского предпринять уже конкретные шаги для прекращения огня на линии фронта и для обеспечения безопасности мониторинговой миссии в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.02.20

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