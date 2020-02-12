Меркель высказала Зеленскому обеспокоенность в связи с усилением обстрелов в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с резким обострением ситуации на линии фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом узнали украинские СМИ от своих источников в окружении главы украинского государства.

Сообщается, что Меркель крайне озабочена как активизацией боевых действий по всей линии соприкосновения, так и полным остутствием комментариев официальных лиц Украины по этому поводу.

Молчание Киева тем более странно, что усиление обстрелов в Донбассе продолжается уже несколько недель, а число погибших за это время исчисляется десятками, подчеркнула канцлер.

Напомним, сегодня замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев сорвал выполнение резолюции декабрьской 2019 года встречи «нормандской четвёрки».

По его словам, проведение назначенного на апрель очередного «нормандского саммита» уже не имеет смысла.

Как сообщал «Новый День», согласно последним опросам, большинство украинцев (64%) требует от Зеленского скорейшего завершения боевых действий на востоке страны.

По их мнению, президент Украины до сих пор не сделал обещанных во время выборов решительных шагов для прекращения войны в Донбассе: войска не отведены, обстрелы продолжаются, каждый день гибнут люди.

Симферополь, Валентин Карамазов

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